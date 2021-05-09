أبرز طرق اكتشاف القولون التقرحي.. الدم والبراز أبرزها

كشف تقرير جديد عن أبرز طرق اكتشاف القولون التقرحي، لتسهل على المريض معرفة المرض مبكرا والعلاج بدون تأخير حسب موقع “mayoclinic”.

ابرز طرق اكتشاف القولون التقرحي :

تحاليل الدم:

قد يقترح طبيبك إجراء اختبارات الدم للتحقق من فقر الدم - وهي حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين الكافي إلى أنسجتك - أو للتحقق من علامات العدوى.

تحليل البراز

يمكن أن تشير خلايا الدم البيضاء أو بعض البروتينات في البراز إلى التهاب القولون التقرحي، يمكن أن تساعد عينة البراز أيضًا في استبعاد الاضطرابات الأخرى، مثل الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

تنظير القولون

يسمح هذا الاختبار لطبيبك بمشاهدة القولون بأكمله باستخدام أنبوب رفيع ومرن ومضاء بكاميرا في نهايته. أثناء الإجراء ، يمكن لطبيبك أيضًا أخذ عينات صغيرة من الأنسجة (خزعة) لتحليلها في المختبر. عينة الأنسجة ضرورية لإجراء التشخيص.

التنظير السيني المرن

يستخدم طبيبك أنبوبًا رفيعًا ومرنًا ومضيئًا لفحص المستقيم والقولون السيني - الطرف السفلي من القولون. إذا كان قولونك ملتهبًا بشدة ، فقد يقوم طبيبك بإجراء هذا الاختبار بدلاً من تنظير القولون الكامل.