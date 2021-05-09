عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرز طرق اكتشاف القولون التقرحي.. الدم والبراز أبرزها

صدى البلد

كشف تقرير جديد عن أبرز طرق اكتشاف القولون التقرحي، لتسهل على المريض معرفة المرض مبكرا والعلاج بدون تأخير حسب موقع “mayoclinic”.

txt

موافي يكشف عن أهم أعراض أمراض القولون .. فيديو

txt

لمريض كورونا .. 10 أعراض تدل على نقص الأكسجين في الجسم

ابرز طرق اكتشاف القولون التقرحي :

تحاليل الدم:

 قد يقترح طبيبك إجراء اختبارات الدم للتحقق من فقر الدم - وهي حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين الكافي إلى أنسجتك - أو للتحقق من علامات العدوى.
تحليل البراز

يمكن أن تشير خلايا الدم البيضاء أو بعض البروتينات في البراز إلى التهاب القولون التقرحي، يمكن أن تساعد عينة البراز أيضًا في استبعاد الاضطرابات الأخرى، مثل الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات.
تنظير القولون

 يسمح هذا الاختبار لطبيبك بمشاهدة القولون بأكمله باستخدام أنبوب رفيع ومرن ومضاء بكاميرا في نهايته. أثناء الإجراء ، يمكن لطبيبك أيضًا أخذ عينات صغيرة من الأنسجة (خزعة) لتحليلها في المختبر. عينة الأنسجة ضرورية لإجراء التشخيص.

التنظير السيني المرن

 يستخدم طبيبك أنبوبًا رفيعًا ومرنًا ومضيئًا لفحص المستقيم والقولون السيني - الطرف السفلي من القولون. إذا كان قولونك ملتهبًا بشدة ، فقد يقوم طبيبك بإجراء هذا الاختبار بدلاً من تنظير القولون الكامل.

القولون القولون التقرحي طرق اكتشاف القولون التقرحي تحاليل الدم تحليل البراز

موضوعات متعلقة

هل التطعيم ضد فيروس كورونا آمن للحوامل؟

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لتناول الكحك .. فيديو

مع الطقس الحار .. هاني الناظر يقدم نصائح للمواطنين

أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون

ترشيحاتنا

بمشاركة محمد النني.. أرسنال يتقدم على وست بروميتش 2- صفر في الشوط الأول

جلسة طارئة لـ الإتحاد البرلماني العربي للرد على انتهاكات إسرائيل في حي الشيخ جراح

رضا عبدالعال: محمد شريف مهاجم مصر الأول.. وأحمد شوبير عدوى

الأردن.. تقليص ساعات حظر كورونا الليلي إعتبارا من أول أيام عيد الفطر

أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

قليل من يعرفها .. 10 فوائد لـ عصير البامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

كارثة خطيرة.. دول مهددة بتفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا

مصدر أمنى يكشف حقيقة انفجار خط غاز في شبرا الخيمة

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

فيديو

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ