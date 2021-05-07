بالأعشاب.. أفضل طرق علاج انتفاخ البطن والإمساك

انتفاخ البطن

هناك حاجة لـ علاج انتفاخ البطن والإمساك؛ حيث يمكن أن يتسبب انتفاخ البطن والمعدة في الغازات الضارة بصحة الشخص، والتي تؤثر على صحة القولون.

علاج انتفاخ البطن والإمساك



ويعتبر الرجال بحاجة أكبر لـ علاج انتفاخ البطن والإمساك من النساء لأنهم الأكثر استهلاك الأطعمة الضارة، والوجبات السريعة، والفئة الأكثر في شرب السجائر، ويمكن علاج انتفاخ البطن والإمساك لديهم باستخدام أعشاب موجودة في المنزل، ومن أهمها:



1- النعناع :

يعتبر يعتبر النعناع واحدا من المشروبات الشتوية التي تستخدم في علاج انتفاخ البطن والإمساك، ويعمل على دفء الجسم ومحاربة نزلات البرد والكحه، ويساعد على تهدئة القولون العصبي بطريقة كبيرة، ويقلل من إنتاج الغازات السامة.



علاج انتفاخ البطن والإمساك



2- البابونج :

يستخدم البابونج علاج انتفاخ البطن والإمساك واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم من وقت طويل في الطب البديل في التخلص من الغازات السامة في البطن، والعمل على تهدئة القولون واضطرابات المعدة، من خلال شرب كوب أو أكثر خلال اليوم.



3- الزعتر :

يستخدم الزعتر في علاج انتفاخ البطن والإمساك، ولكن بكميات قليلة؛ حيث يساعد الشخص في الحفاظ على صحة المعدة، فهو يساعد على تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية، أو غير المهضومة جيدا.