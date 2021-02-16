3 فواكه تخلصك من الانتفاخ نهائيا

تريد التخلص منه في أسرع وقت يمكن أن تساعدك هذه الثمار في ذلك.

2. البابايا

هل تبحث عن فاكهة مفيدة لأمعائك وهضمك؟ لا تنظر أبعد من البابايا ذات الألوان الزاهية. تحتوي هذه الفاكهة الاستوائية على إنزيم يسمى غراء يساعد على هضم البروتين. إلى جانب ذلك ، هذه الفاكهة غنية بالألياف أيضًا ، مما يجعل أمعائك سعيدة أيضًا. كل هذا يعني أنه إذا كنت تعاني من الإمساك أو الإسهال ، فسوف تستفيد من تناول البابايا. إذا كنت تتناول بعضًا من هذه الفاكهة على أي حال ، فيمكنك أيضًا تناول بعض بذور البابايا السوداء. هذه البذور مليئة بالعناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.



