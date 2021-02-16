3 فواكه تخلصك من الانتفاخ نهائيا

يشعر الجميع أحيانًا بالانتفاخ بعد تناول وجبة من الوجبات، و يمكن أن يكون سبب هذا الشعور بالانتفاخ بسبب الطعام غير الصحي ، ولكن حتى الخضروات يمكن أن تكون السبب ، خاصةً أنواع الملفوف المختلفة، فإذا كنت تريد التخلص منه في أسرع وقت يمكن أن تساعدك هذه الثمار في ذلك.
. البرقوق
البرقوق هو الحل المفضل للإمساك لعدة قرون بالفعل. ذلك لأن البرقوق يحتوي على مادة تسمى السوربيتول ، والتي لها تأثير ملين بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخوخ مليء بالألياف. يمكن أن يساعدك كل من البرقوق المجفف والطازج على التخلص من الشعور بالانتفاخ.
2. البابايا
هل تبحث عن فاكهة مفيدة لأمعائك وهضمك؟ لا تنظر أبعد من البابايا ذات الألوان الزاهية. تحتوي هذه الفاكهة الاستوائية على إنزيم يسمى غراء يساعد على هضم البروتين. إلى جانب ذلك ، هذه الفاكهة غنية بالألياف أيضًا ، مما يجعل أمعائك سعيدة أيضًا. كل هذا يعني أنه إذا كنت تعاني من الإمساك أو الإسهال ، فسوف تستفيد من تناول البابايا. إذا كنت تتناول بعضًا من هذه الفاكهة على أي حال ، فيمكنك أيضًا تناول بعض بذور البابايا السوداء. هذه البذور مليئة بالعناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.
3. كيوي
نحن نعرف فاكهة الكيوي على أنها قنابل فيتامين سي الخضراء. إنها صحية جدًا بالنسبة لك ولها تأثير ملين خفيف. يمكنك تقليل الشعور بالانتفاخ بسرعة عن طريق تناول الكيوي. يحتوي الكيوي أيضًا على إنزيم يسمى الأكتينيدين ، والذي يساعد أيضًا في هضم البروتين. ليس ذلك فحسب ، بل يحتوي الكيوي أيضًا على الكثير من الألياف. هل تريد زيادة عدد الألياف التي تتناولها؟ ثم يمكنك محاولة تناول قشر الكيوي أيضًا. على الرغم من أنه لا يبدو لطيفًا جدًا ، إلا أنه في الواقع مذاقه أفضل بكثير (وأقل بكثير من الشعر) مما قد تعتقد.