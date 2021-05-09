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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي يروج لمسرحية العيد "أبو العربي"

ابو العربي
ابو العربي

شارك الفنان هاني رمزي متابعيه، البوستر الرسمي لمسرحية “أبو العربي”عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق هاني رمزي من خلال البوستر: "الافتتاح ثانى أيام عيد الفطر المبارك الساعة السادسة مساءً إن شاء الله على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر #عيد_الفطر".

وسبق أن قدّم هاني رمزي شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.

عيد الفطر مسرح هاني رمزي مدينة نصر الفنان هانى رمزى موقع التواصل الاجتماعي عيد الفطر المبارك العربي

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