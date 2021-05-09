هاني رمزي يروج لمسرحية العيد "أبو العربي"

شارك الفنان هاني رمزي متابعيه، البوستر الرسمي لمسرحية “أبو العربي”عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق هاني رمزي من خلال البوستر: "الافتتاح ثانى أيام عيد الفطر المبارك الساعة السادسة مساءً إن شاء الله على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر #عيد_الفطر".

وسبق أن قدّم هاني رمزي شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.