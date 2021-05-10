بعد ارتفاعه 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-5-2021

واصلت أسعار الذهب في مصر الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10-5-2021، بعد أن شهد سعر الذهب الأسبوع الماضي ارتفاعا بمعدل 15 جنيها على مستوى الأعيرة المختلفة.



وسجل سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 792 جنيها بزيادة قدرها 16 جنيها الأسبوع الماضي .



وبلغ سعر الجرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها مقابل 665 جنيها الاسبوع الماضي بزيادة بلغت 14 جنيها.



ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 905 جنيهات بعد أن كان 887 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 8 جنيهات.



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة في سوق الذهب نحو 528 جنيها مقارنة بـ 517 جنيها في الأسبوع الماضي، بفارق 11 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب الي 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه .

المصنعية والدمغات

وتختلف أسعار الذهب في مصربالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.