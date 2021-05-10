أبو العينين مشيدا بفريق سيراميكا : قدمتم أداءً بطوليًا ممتعًا.. وننتظر المزيد

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمستوى الفريق الأول لمرك القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مباراة اليوم أمام نادي بيراميدز التي انتهت بنتيجة 4/2 لصالح فريق سيراميكا كليوباترا.

وخلال اتصال هاتفي، أشاد أبو العينين بالأداء الرجولي والحماسي للاعبي الفريق، والذي مكنهم من الظهور المُشرف في المباريات الكبيرة، كما طالبهم بالاستمرار على نفس النهج لاحتلال مراكز متقدمة في ترتيب الدوري الممتاز المصري، مؤكدا أن لديهم المزيد ليقدموه من أجل ذلك.

وقال أبو العينين، إنه استمتع بأداء اللاعبين والإدارة الفنية بقيادة كابتن ضياء السيد، ويثق في قدرتهم على إنهاء المسابقة في مراكز أكثر تقدما، والمنافسة على كافة البطولات المحلية، ويأمل في تمثيل نادي سيراميكا كليوباترا لمصر في البطولات الأفريقية.

كما أعلن أبو العينين عن استمرار دعمه الكامل لفريق سيراميكا كليوباترا، وتلبية احتياجات الفريق، لخلق منظومة رياضية متكاملة قادرة على التواجد بقوة في كل المسابقات، واستيعاب المواهب الرياضية في كل الألعاب كجزء أصيل من خطة تطوير الرياضة في مصر.

وتقدم أبو العينين بالتهنئة للاعبي سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني، والتحية والتقدير لنادي بيراميدز إدارةً ولاعبين على الروح الرياضية وحُسن المنافسة.