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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأكيدا لـ صدى البلد.. رامي رضوان يعلن تطورات حالة سمير غانم الصحية

سمير غانم
سمير غانم

نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما تردد من أخبار حول توقف أجهزة والدها الفنان سمير غانم، وذلك تأكيداً لما نشره صدى البلد، عن استقرار حالته الصحية.

 

قال رامي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” :" اغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح .. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع..ارجوكم اتقوا الله..مش كده!


الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد..مش بتزيد من هم المهموم ..لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل..وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

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وتابع قائلاً: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة  فنرجوكم الدعاء لهما..ف"لا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

بينما إختتم حديثه قائلاً: “اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين .. إلهي أذهب البأس رب الناس .. أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما .. اللهم انا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير”.

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