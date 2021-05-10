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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يشوق جمهوره لـ عمل جديد له.. شاهد

صدى البلد

شوق عمر كمال جمهوره لـ عمل جديد له ونشر صورة له مع المخرج وليد منصور وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وعلق عمر كمال قائلا " فيه شغل جامد جاى 
المنتج الكبير / وليد منصور ".

 

يذكر ان قال الفنان عمر كمال ، إنه تعرض للخيانة قبل ذلك عن طريق فتاة أحبها وقامت بكسره على الرغم من تقديمه لها كافة مشاعر الحب والاهتمام وذهبت لرجل آخر لرغبتها فى وضع اجتماعى أفضل .

 

وأضاف “ كمال  “ ، خلال استضافته ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس ،  أنه جمعت قصة حب لمدة عامين  بينه وبين فتاة أحبها للغاية ولم يكن وقتئذ مشهورأ  معلقا ” كنت على باب الله ومكنتش اتشهرت لسه” وقام  وقتها باكتشاف الخيانة.

 

فيه شغل جامد جاى 🔥❤️ المنتج الكبير / وليد منصور 💪🏻

تم النشر بواسطة ‏Omar Kamal - عمر كمال‏ في الأحد، ٩ مايو ٢٠٢١
الفنان عمر كمال عمر كمال

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