الأردن..7 آلاف و307 إصابات كورونا نشطة في المملكة

انخفضت عدد إصابات كورونا النشطة فى الأردن صباح اليوم الاثنين إلى 7 آلاف و307 حالات وفق ما أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات حول الوباء.

وبحسب الموقع العالمي توفي 9092 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة الأحد.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 719 ألفا و976 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 703 آلاف و577 حالة.