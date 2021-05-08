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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتشار فيروس كورونا

لهذا السبب.. فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على الانتشار في بعض الدول

اسباب انتشار فيروس
اسباب انتشار فيروس كورونا في بعض الدول

نسمع عن زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك في بضع دول حول العالم، وهو الأمر الذي يثير القلق بشكل كبير من انتقال الفيروس من دولة إلى أخرى، وظهور تحورات أكثر شراسة.

 

أسباب انتشار فيروس كورونا في بعض الدول



وقال الدكتور مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن العدد الهائل من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا مدفوع جزئيًا فقط بظهور متحورات الفيروس، محذراً البلدان من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.

 

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وأضاف رايان، إلى أن فيروس كورونا يمتلك قدرة أكبر على الانتشار في بعض البلدان، وأن القادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء مخطئون، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل" البريطانية.

 

اسباب انتشار فيروس كورونا في بعض الدول


وأفاد رايان، إن الزيادة في أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا مرتبطة بالسلوك البشري وظهور متحورات والعديد من العوامل الأخرى، ولكن أغلب الأبحاث تتوقع  أن يتباطأ الفيروس في انتشاره الفترة المقبلة.

ونصح  رايان، ان  هناك بعض الدول بحاجة لحماية نظامها الصحي، وتعزيز إمدادات الأكسجين، والحرص على اتباع خطوات السلامة العامة، مثل ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة ، وذلك لوقف انتشار فيروس كورونا كوفيد-19

فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا السلامة العامة ارتداء الكمامة غسل اليدين الأماكن المزدحمة

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