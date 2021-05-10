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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز صيام الست البيض بنية القضاء والنافلة معا ؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

صدى البلد

هل يجوز صيام الست البيض بنية القضاء والنافلة معا ؟ ..  سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

أجاب  الشيخ  أحمد عادل شيحه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صيام القضاء فرض وبالتالي لا يجوز فيه الجمع بين نيتين ولكن عليك تحديد نية واحدة قبل البدء في الصيام.

 

وأضاف شيحة ولكن يجوز صيام أيام القضاء في وقت الست البيض ولكن بنية القضاء فقط.

 

هل يشترط التتابع في صيام الست البيض؟

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول صوم ستة أيام من شوال وما إذا كان من الأفضل تتابعها أو تفريقها.

 

وقال المجمع: "إن فريق من الفقهاء منهم الشافعية ذهبوا إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قول النبي ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، وقال النووى: يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل.

 

وأضاف أن أبو حنيفة ذهب إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض ولكن يحصل امتثال السنة في كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق.

صيام الست البيض هل يشترط التتابع في صيام الست البيض صيام القضاء الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

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