عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه سنجها بكفر صقر ويتابع أعمال تطوير محطة القواسم

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة مياه سنجها بمركز كفر صقر والتي تعمل بطاقة إنتاجية 103 الف م3 / اليوم لخدمة مراكز (كفر صقر- أبو كبير – أولاد صقر ) وذلك في إطار متابعته الدائمة لسير انتظام العمل بمحطات مياه الشرب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

 

اطمأن المحافظ من مهندس التشغيل على سير انتظام العمل بالمحطة وضغوط المياه وتشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين وكذلك التأكد من ضخ كميات المياه اللازمة للقري البعيدة والواقعة على أطراف مدينة أولاد صقر والتي تعاني من ضعف وصول المياه اليها نتيجة إجراء أعمال تطوير وصيانة بمحطة مياه القواسم .

خاص.. بتكلفة 4 مليارات جنيه.. الشرقية تسابق الزمن للانتهاء من إنشاء جامعة الزقازيق الأهلية.. صور

وقال المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لديها خطط عمل بديلة لضمان انتظام توافر مياه الشرب للمواطنين ووصولها للقري البعيدة حيث تم الاتفاق على إنشاء محطة مياه فائقة الجوده بمركز اولاد صقر على مساحة ٣٧٠٠م وبطاقه إنتاجيه ٥٠٠٠م٣ في اليوم ومن المتوقع الإنتهاء منها في نهايه الشهر الجاري ، فضلاً عن الإاستفادة من محطات مياه الشرب القريبة وكذلك تجهيز سيارات تابعة للمحافظة محملة بمياه شرب نظيفة وتوصيلها للمواطنين لحل مشكله ضعف وانقطاع المياه .

 

توجه محافظ الشرقية لمتابعة اعمال التطوير والصيانة الجارية بمحطة مياه القواسم بمركز ومدينة أولاد صقر، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 25.3 ألف م3 /اليوم، وجاري العمل علي زيادة طاقتها للقضاء علي ضعف مياه الشرب بقري المركز ولتخفيف الضغط علي محطة مياه سنجها، مشددا علي تكثيف الاعمال ومضاعفة نوبتجيات العمل لسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر.

 

وعلي جانب أخر فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

و أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن " توعية الشباب بأمور الدين بعيدا عن التطرف والعنف " يتم عرضه غدا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الرابط التالي https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

 

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ احمد ابراهيم عبد الواحد رئيس قسم المساجد بمديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذي سوف يتحدث فيها عن ضرورة توعية الشباب بأمور دينهم ويوضح كيف تميزت الامة الإسلامية بالوسطية والاعتدال دون التشدد وأهمية الاقتداء بالرسول صلي الله علية وسلم في أمور حياتنا ومعاملاتنا اليومية وكذلك ضرورة تحري الدقة في الحصول علي المعلومة الدينية من مصادر موثوقة أصلها القران الكريم أو السنه النبوية الشريفة.

محافظات محافظات الدلتا والصعيد أخبار محافظات اخبار الشرقية اخبار محافظة الشرقية محافظ الشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب مركز أولاد صقر أعمال التطوير

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح وأمطار على سيناء

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

أكاديمية البحث العلمي : نسعى لدعم البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

زايد: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 170 ألف مواطن في شهر

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تلوي أعناق النصوص لإيهام عناصرها بأنهم شهداء

كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ