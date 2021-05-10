محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه سنجها بكفر صقر ويتابع أعمال تطوير محطة القواسم

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة مياه سنجها بمركز كفر صقر والتي تعمل بطاقة إنتاجية 103 الف م3 / اليوم لخدمة مراكز (كفر صقر- أبو كبير – أولاد صقر ) وذلك في إطار متابعته الدائمة لسير انتظام العمل بمحطات مياه الشرب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

اطمأن المحافظ من مهندس التشغيل على سير انتظام العمل بالمحطة وضغوط المياه وتشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين وكذلك التأكد من ضخ كميات المياه اللازمة للقري البعيدة والواقعة على أطراف مدينة أولاد صقر والتي تعاني من ضعف وصول المياه اليها نتيجة إجراء أعمال تطوير وصيانة بمحطة مياه القواسم .

وقال المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لديها خطط عمل بديلة لضمان انتظام توافر مياه الشرب للمواطنين ووصولها للقري البعيدة حيث تم الاتفاق على إنشاء محطة مياه فائقة الجوده بمركز اولاد صقر على مساحة ٣٧٠٠م وبطاقه إنتاجيه ٥٠٠٠م٣ في اليوم ومن المتوقع الإنتهاء منها في نهايه الشهر الجاري ، فضلاً عن الإاستفادة من محطات مياه الشرب القريبة وكذلك تجهيز سيارات تابعة للمحافظة محملة بمياه شرب نظيفة وتوصيلها للمواطنين لحل مشكله ضعف وانقطاع المياه .

توجه محافظ الشرقية لمتابعة اعمال التطوير والصيانة الجارية بمحطة مياه القواسم بمركز ومدينة أولاد صقر، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 25.3 ألف م3 /اليوم، وجاري العمل علي زيادة طاقتها للقضاء علي ضعف مياه الشرب بقري المركز ولتخفيف الضغط علي محطة مياه سنجها، مشددا علي تكثيف الاعمال ومضاعفة نوبتجيات العمل لسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر.

وعلي جانب أخر فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

و أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن " توعية الشباب بأمور الدين بعيدا عن التطرف والعنف " يتم عرضه غدا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الرابط التالي https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ احمد ابراهيم عبد الواحد رئيس قسم المساجد بمديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والذي سوف يتحدث فيها عن ضرورة توعية الشباب بأمور دينهم ويوضح كيف تميزت الامة الإسلامية بالوسطية والاعتدال دون التشدد وأهمية الاقتداء بالرسول صلي الله علية وسلم في أمور حياتنا ومعاملاتنا اليومية وكذلك ضرورة تحري الدقة في الحصول علي المعلومة الدينية من مصادر موثوقة أصلها القران الكريم أو السنه النبوية الشريفة.