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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|اقتصادية الشارقة تنظم حملات رقابية مكثفة على الأسواق

الذهب
الذهب

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر من خلال تأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية متمثلة في الزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة لكافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب بالإضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

 

وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك ولضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة سعياً منها لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق تزامناً مع عيد الفطر السعيد.

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وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة استنفرت جهود كوادرها البشرية لسلامة المجتمع خلال أيام عيد الفطر بحزمة من التدابير للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة المتعلقة بالألبسة الواقية للعاملين في هذه القطاعات والاستيعاب الكمي والعددي للعملاء داخل هذه المنشآت وتناسبه مع المساحة الكلية والتباعد بين الأفراد وتعقيم المواقع التجارية والحرص على النظافة العامة.

 

قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية ..مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

 

أضاف أن اقتصادية الشارقة كثفت جهودها من خلال الزيارات الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكّد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات وتطبيق الاشتراطات والمعايير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ..مؤكداً أن الجولات الرقابية على المراكز التجارية ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة للتأكد من تطبيقها لكافة المعايير المعتمدة ..لافتا الى أن الدائرة اتخذت كافة التدابير اللازمة التي تضمن تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير.

 

قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية أن الدائرة نظمت حملة على متاجر الذهب والمحال التجارية في الإمارة للتأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة.

حجم الموازين

ووفقا للبيانات الصادرة من الدائرة خلال الفترة الماضية فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 1584ميزان وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 93 بالمائة من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها وتفصيلاً فقد بلغ عدد الموازين التجارية منها 1136 بنسبة مطابقة 95 بالمائة بينما بلغت موازين الذهب التي تمت معايرتها 448 ميزان وبنسبة مطابقة بلغت87 بالمائة.

 

ونوهت الدائرة بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية والمساعدة في ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات مهيبةً بالجميع ضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.
 

دائرة التنمية الاقتصادية أسواق الذهب عيد الفطر إمارة الشارقة اقتصاد الامارات

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