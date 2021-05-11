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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| الشارقة ترسم مع أدنبرة ملامح تواصل ثقافي وشراكات استثمارية مستقبلية

دائرة العلاقات الحكومية
دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة

بحث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال لقائه مؤخرا سايمون بيني المفوض التجاري الإقليمي البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وقنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية والعمل الثقافي المشترك بين الشارقة والمدن البريطانية.

 

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي في تصريحات لوكالة الانباء الاماراتية " وام"، أهمية تجربة مدينة أدنبرة عاصمة اسكتلندا في المملكة المتحدة وثاني أكبر المدن الاسكتلندية سكاناً لما تمتلكه من إرث ثقافي وحضاري ومعالم سياحيّة عريقة ..مشيراً إلى توجهات الإمارة في تعزيز قنوات التواصل الثقافي والشراكات الاقتصادية بين الجانبين إلى جانب استضافة فعاليات ثقافية تسلط الضوء على حضارة المدينة وتاريخها.

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وأشار إلى أن دور الدائرة يتجلى بالمشاركة في تنفيذ استراتيجية الإمارة وخططها الرامية إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد يحتضن طموحات المواطنين والمقيمين من خلال المساهمة في توفير عوامل التنمية وفتح مجالات التعاون والعمل المشترك مع المدن ذات التجارب الرائدة والنماذج السبّاقة.

وأوضح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أن ما تمتلكه إمارة الشارقة من فرص تجارية واقتصادية في قطاعات حيوية ومتنوعة وبنى تحتية متطورة تحفز المستثمرين البريطانيين على توسيع محفظتهم الاستثمارية انطلاقاً من الشارقة التي تمثل بوابة للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة وأحد أبرز محركات الجذب الرئيسة للاستثمارات الأوربية إلى المنطقة داعياً إلى تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

من جانبه أكد سايمون بيني عمق العلاقات التي تربط إمارة الشارقة بالمملكة المتحدة على مختلف الصعد ..مشيرا في الوقت ذاته الى حرص بلاده على دفع العلاقات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية مع الشارقة إلى مستويات متقدمة لما فيه مصلحة الجانبين.
 

دائرة العلاقات الحكومية إمارة الشارقة اقتصاد الامارات العلاقات التجارية والاستثمارية

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