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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة إسرائيلي بصاروخ أطلق من قطاع غزة

إصابة إسرائيلي بصاروخ
إصابة إسرائيلي بصاروخ أطلق من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وأصاب سيارة مدنية في جنوب إسرائيل، ما أسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "7 صواريخ أطلقت من غزة على القدس تم اعتراض أحدها فيما سقط الباقي بمناطق مفتوحة".

وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

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في السياق ذاته، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف جيب "إسرائيلي" شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت.

وأطلقت كتائب القسام عشرات الصواريخ نحو مدينة القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في القدس خلال الأيام الأخيرة.

وقالت كتائب القسام في بيان "نوجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

إسرائيل غزة الجيش الإسرائيلي اخبار العالم القدس اقتحام المسجد الأقصى

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