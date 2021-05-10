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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل قيادي كبير في حركة حماس في غارات إسرائيلية على غزة

مقتل قيادي كبير في
مقتل قيادي كبير في حركة حماس في غارات إسرائيلية على غزة

قتل قيادي كبير في حركة حماس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

 

أكدت وسائل إعلام فلسطينية مقتل محمد عبدالله فياض القيادي في حركة حماس جراء القصف الإسرائيلي.

 

 أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وإرسال قوات إضافية إلى هناك.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن إطلاق الصواريخ الفلسطينية اعتداء شديد على إسرائيل، محملا "حماس" مسؤولية الهجمات من غزة، مشددا على أنها ستتحمل العواقب.

 

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء القصف الإسرائيلي، وفقا لوكالة "سما" المحلية.

 

وأفادت الوزارة بنقل عدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية البلدة.

 

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف جيب "إسرائيلي" شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت.

 

وأطلقت كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - عشرات الصواريخ نحو مدينة القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في القدس خلال الأيام الأخيرة.

 

وقالت كتائب القسام في بيان "نوجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

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