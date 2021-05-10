بدون أدوية .. طرق علاج ارتفاع الحرارة

يصاب عدد كبير من الأشخاص بالبرد والحمى مما يجعلهم بحاجة إلى علاج ارتفاع الحرارة حيث أنها من أخطر مضاعفات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ولابد من علاجها بشكل سريع.

يمكن علاج ارتفاع الحرارة بالأدوية التى تساعد فى خفضها بسرعة ولكن لها بعض الآثار والمضاعفات الجانبية.

توجد بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج ارتفاع الحرارة بشكل سريع وفعال .

إليك طرق علاج ارتفاع الحرارة بدون أدوية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “timesofindia. ”

استحمام

يعد الاستحمام بالماء الفاتر طريقة رائعة لـ علاج ارتفاع الحرارة حيث يعمل ببراعة في خفض درجة حرارة الجسم، لا تحاول خفض الحمى عن طريق نقع نفسك في ماء بارد عن طريق النقع في الماء البارد ، يسخن الجزء الداخلي بالفعل بدلاً من التبريد.

حمام الاسفنج

في حالة عدم رغبتك في الاستحمام ، يمكنك الحصول على حمام إسفنجي فى المناطق شديدة الحرارة مثل الإبطين والأربية بالماء البارد لتقليل درجة حرارة الجسم. يمكنك أيضًا وضع قطعة قماش مبللة على جبهتك وظهر رقبتك.

شاي الزنجبيل الساخن

يعد تحضير كوب من شاي الزنجبيل الساخن فعالًا أيضًا عندما تعاني من الحمى. لتحضير الشاي ، أضيفي نصف ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المفروم في كوب من الماء المغلي. صفيها ثم اشربها.

اجعل طعامك حارًا

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل فعال جدًا أيضًا عند الإصابة بالحمى. لذلك يمكنك التفكير في رش بعض الفلفل الحار على الأطعمة الخاصة بك. المكون الرئيسي لهذا المكون هو الكابسيسين ، الذي يجعل الشخص يتعرق ويعزز الدورة الدموية السريعة.

الجوارب المبللة

إذا كنت تعاني من الحمى ، فحاول استخدام الجوارب المبللة للعلاج. اغسل قدميك بالماء الدافئ. نقع زوجًا من الجوارب في ماء بارد واعصرهما. ارتدِ الجوارب المبللة وفوقها ارتدِ زوجًا من الجوارب الصوفية الجافة. ستساعدك الجوارب المبللة على التخلص من الحمى وزيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

اشرب الكثير من السوائل

حافظ على رطوبتك عندما تعاني من الحمى واشرب ما لا يقل عن 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا لجعل البول شاحبًا، وسيؤدي القيام بذلك إلى تعويض فقدان السوائل والمعادن من الجسم.