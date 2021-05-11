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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

23 مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان مجموعة  برامج تدريبية لشهر مايو 2021، والتي تهدف إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الإلكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين   بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٣ و ٢٤ مايو ٢٠٢١ .

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

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