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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لصوص يقتلون طفله ويعتدون علي والدتها لسرقة قرط ذهبي بالمحلة الكبرى

لصوص يقتلون طفله
لصوص يقتلون طفله ويعتدون علي والدتها لسرقه قرط ذهبي بالمحلة

شهدت عزبة شيم التابعة لقرية طنبارة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حادث سطو مجموعة من  اللصوص قامت بقتل طفلة في بداية العقد الأول من عمرها  خنقا بهدف سرقة قرطها الذهبى وعشرون جنيها .

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كان  اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد  بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمقتل الطفلة" حبيبة سامى أحمد شيم" ٩ أشهر  على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة مبلغ ٢٠ جنيه وقرطها الذهبي وشروعهم فى قتل الأم خنقا .

 

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى " رضا محمد الصباحى " أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقرطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الافطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين .

 

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

مصرع طفلة سطو لصوص أخبار محافظة الغربية المحلة اخبار الغربية

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