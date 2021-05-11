لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة لـ إيمان الحصري على الهواء.. فيديو

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للإعلامية إيمان الحصري، قائلة "ارجعي بالسلامة.. إن شاء الله هتقومي بالسلامة وأتمنى لكي في هذه الأيام المباركة الشفاء العاجل هي مذيعة مجتهدة وشاطرة قدرت يبقى ليها مكان في الإعلام المصري وأتمنى عودتها لجمهورها بسرعة فهي صاحبة طلة جميلة".



وقالت "الحديدي"، أثناء تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "فوجئنا بمرض إيمان الحصري، وهي زميلة وانا بحبها".



وأضافت "أجريت اتصالا هاتفيا بشقيق الإعلامية للاطمئنان عليها اليوم، وبالفعل قامت بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية".



وتابعت "الحقيقة الواحد لما بيلاقي أسرة المريض مش عايزة تدي تفاصيل كثيرة مابيحاولش يعرف"، مختتمة "الجميع ينتظر نتائج هذه العمليات بالأخص الأخيرة خلال الأيام القادمة".