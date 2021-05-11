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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.. فيديو

إيمان الحصري
إيمان الحصري

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.


وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تفاجئنا بخبر مرض الإعلامية إيمان الحصري".


وأشارت: "إيمان الحصري مذيعة معروفة وتعمل مع رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي إم سي"، متابعه: "أنا بحبها، وهي شخصية محبوبة، ونتمنى لها الشفاء العاجل والعودة مرة أخري للشاشة".


وأوضحت: "إيمان الحصري أجرت العديد من العمليات خلال الفترة الماضية"، مردفه: "اتصلت بشقيق الإعلامية إيمان الحصري اليوم، وأكد لي أنها أجرت العديد من العمليات، وينتظروا نتائج العملية الأخيرة".

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي رامي رضوان الحالة الصحية كلمة أخيرة مساء دي إم سي برنامج كلمة أخيرة الإعلامية إيمان الحصري

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