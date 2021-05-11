لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.. فيديو

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تفاجئنا بخبر مرض الإعلامية إيمان الحصري".



وأشارت: "إيمان الحصري مذيعة معروفة وتعمل مع رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي إم سي"، متابعه: "أنا بحبها، وهي شخصية محبوبة، ونتمنى لها الشفاء العاجل والعودة مرة أخري للشاشة".



وأوضحت: "إيمان الحصري أجرت العديد من العمليات خلال الفترة الماضية"، مردفه: "اتصلت بشقيق الإعلامية إيمان الحصري اليوم، وأكد لي أنها أجرت العديد من العمليات، وينتظروا نتائج العملية الأخيرة".