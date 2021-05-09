ترجعي لينا بألف سلامة .. ريهام سعيد تطلب الدعاء لـ إيمان الحصري

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لإيمان الحصرى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.



وطلبت ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لإيمان فكتبت معلقة:" بحق صلاة الفجر بدعيلك ترجعى لينا ولجمهورك بألف سلامة".









أعلنت أسرة الإعلامية إيمان الحصري وأطباؤها المعالجون عن بداية استقرار الحالة الصحية، وذلك بعد إجراء العملية الأخيرة منذ أيام لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولى.





الإعلامية إيمان الحصري تعرضت لـ وعكة صحية شديدة جعلتها تدخل المستشفى وتخضع لعدد من العمليات الجراحية.





ونشرت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية بوست كتبت خلاله: "أجرت المذيعة إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة".