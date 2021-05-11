حكيم يهنئ الشعب العربي بعيد الفطر بأغنية الليلة عيد.. فيديو

طرح حكيم “برومو” أحدث أغانيه “الليلة عيد” عبر حسابه على “إنستجرام”، وهي أغنية خاصة بالعيد.

ويسعى حكيم، لتكون الأغنية تراثية، تحقق نجاحا ضخما، مثلما حققت أغنية “رمضان كريم” بكلماتها المبهجة.

وقرر حكيم، أن يعايد على جمهوره، بإطلاق أغنية “الليلة عيد”، واختارها بعناية شديدة؛ لتكون أغنية تراثية تعيش في وجدان الجمهور العربي بمختلف أعماره.



وتأتي الأغنية، في إطار خطة حكيم لتقديم أغاني “سنجل” متنوعة في الفترة القادمة، خاصة أنه يجهز العديد من المفاجآت خلال موسم الصيف.