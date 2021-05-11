وصفوه بالمخادع.. ما هي متلازمة إسبرجر التي أعلن الملياردير إيلون ماسك إصابته بها

أعلن رائد الأعمال التكنولوجي، الملياردير إيلون ماسك، إصابته بمتلازمة إسبرجر، أثناء ظهوره في البرنامج الأمريكي الكوميدي "ساترداي نايت لايف"، وأوضح أنه أول شخص مصاب بمتلازمة إسبرجر، يحل ضيفا في البرنامج.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها “ماسك” إصابته بهذا المرض، وحالته الصحية، ورغم ذلك شكَّك الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ادعائه، وأشاروا إلى أنه يقول أشياء غريبة عن نفسه.

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن متلازمة إسبرجر، وأعراضها، وكيفية الإصابة بها، وتعد متلازمة إسبرجر، أحد اضطرابات طيف التوحد، تجعل المصابين بهذه المتلازمة يواجهون صعوبة كبيرة في التفاعل، أو الحديث أو الإدراك والقدرة على الحركة.

وتعد المتلازمة من اضطرابات التوحد، وتجعل الشخص يواجه العديد من الصعوبات في التفاعل الاجتماعي، وتبدأ أعراض الإصابة بهذا المرض في سن الرضاعة ويكون ناتج عن الإصابة بخلل في المخ، ويتشابه إلى حد كبير مع مرض التوحد الذي يصيب الأطفال بنسبة كبيرة حول العالم.

ويعاني مرضى متلازمة إسبرجر، من صعوبة التعامل في المجتمع، والتعبير عن عواطفهم أو التخطيط للمستقبل، وعدم التحكم في انفعالات الجسد، مثل “تعبيرات الوجه، والتفاعل بإشارات العين”، ولكنهم لا يميلون إلى العنف كما يدعي البعض، ويطلق عليهم أنهم يعانون من تبلد المشاعر.

ومن الممكن تعليم المصابين بهذه المتلازمة، كيفية الانخراط في المجتمع، والتفاعل مع الغير، ولكنهم مهما حاولوا التعلم؛ يظلون مفتقرين إلى تعلم المهارات الحياتية اللازمة لممارسة الحياة بشكل طبيعي.