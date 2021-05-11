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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 4 إصابات، واستشهاد سيدة في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية غربي قطاع غزة.

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ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين.

ودعت المملكة، في بيان لها، المجتمع الدولي، لتحميل الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.


وجددت الوزارة تأكيدها، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها “القدس الشرقية”، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

غارة اسرائيلية قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى الشريف أحداث القدس

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