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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يصلون صلاة الفجر داخل باحات المسجد الأقصى.. صور

صلاة الفجر في المسجد
صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من المعتكفين والمصلين داخل باحات المسجد الأقصى، صلاة الفجر، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد.

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وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى، عقب انسحابهم منه، وسط حالة من الفرحة من قبل الفلسطينيين.

وتعالت الهتافات للشبان الفلسطينيين فور دخولهم إلى المسجد الأقصى؛ وذلك عقب تمكنهم من دخوله مرة أخرى.
 

وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، بيانا، أطلقت فيه اسم سيف القدس على المعركة التي تخوضها مع الاحتلال الإسرائيلي.


وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية، قالت الغرفة المشتركة في بيانها "نصرة للمدينة المقدسة ورداً على جرائم الاحتلال بحق أهلها، واستجابةً لصرخات أحرارها وحرائرها، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار الغرفة المشتركة وضمن معركة سيف القدس من توجيه ضرباتٍ للاحتلال".
 

وأضافت الغرفة المشتركة: "نقول للعدو بأننا سبق وأن حذرناه من التمادي في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا، لكنه استمر في غيّه بلا وازعٍ ولا رادع، لذا فقد آن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب".

 

وتابعت: "لقد راكمنا قوتنا لحماية أبناء شعبنا في كل مكان ولن نتخلى عنهم مهما كانت التبعات، فسلاحنا هو سلاح لكل شعبنا أينما كان".

 

وأردفت: "ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة"، مضيفة:" نطمئن أبناء شعبنا عامةً وفي القدس خاصةً، بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم".

باحات المسجد الأقصى الاحتلال الاسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية أحداث القدس قطاع غزة

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