بوسي شلبى تدعو لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز .. شاهد

دعت الإعلامية بوسي شلبي للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز ولكل مريض أصابه الوباء وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام .

وكتبت بوسي شلبي “ الان اذان الفجر أرجو الدعاء لكل مريض أصابه الوباء وارفع عنا الوباء يارب#سميرغانم #دلال_عبدالعزيز ”.

ويذكر ان ونفى عادل عزوز عضو نقابة المهن التمثيلية ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنان سمير غانم.

وقال عادل عزوز فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن كل ما يتردد عن وفاة الفنان القدير سمير غانم غير صحيح وعار تماما من الصحة.

وأضاف عادل عزوز أن الفنان سمير غانم مازال على نفس الحالة التى دخل بها المستشفى والفنانة دلال عبد العزيز وليس هناك أى تطورات جديدة فى حالتهما الصحية.