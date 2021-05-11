مش بتضيع وقت.. جينيفر لوبيز تعود لحبيبها بعد التخلي عن خطيبها

بعد إعلان خبر انفصال نجمة هوليوود جينيفر لوبيز عن خطيبها أليكس رودريجيز، عادت من جديد إلى حبيبها وخطيبها السابق وذلك بعد تسريب العديد من الصور التي كشفت علاقتهما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم مشاهدة جينيفر لوبيز صاحبة الـ 51 عاما، مع حبيبها السابق الممثل بن أفليك (48 عاما) خلال وجودهما معا على متن طائرة خاصة في عطلة الأسبوع الماضي، خلال رحلة رومانسية إلى منتج تزلج في مونتانا، حيث يمتلك شاليه هناك.

وظهرا معا وهما مرتاحين أثناء جلوسهما بجانب بعضهما البعض في سيارة دفع رباعي، وذلك قبل عودتهما مجددا إلى لوس أنجلوس، وكانا يرتديان ملابس مريحة وكانا يقفان أيضا بجانب بعضهما أثناء الخروج من الطائرة الخاصة بعد هذه الرحلة القصيرة.



يُقال إن أفليك يمتلك شاليهًا للتزلج في نادي يلوستون في بيج سكاي ، مونتانا - حيث يُعتقد أنه أقام مع لوبيز بعد قضاء إجازات عائلية هناك مع زوجته السابقة جنيفر جارنر، وأطفالهما الثلاثة فيوليت ، 15 عامًا ، سيرافينا ، 12 عاما، وصموئيل 9 أعوام.

ويعد يلوستون نادي سكني خاص ومنتجع للتزلج والجولف يقع في مقاطعة ماديسون ، غرب بيج سكاي، ومصدر جذب نجومًا مثل بيل جيتس وجوستين تيمبرليك وجيسيكا بيل، وأوضح مصدر أن أفليك ولوبيز أمضيا معا حوالي أسبوع في النادي، وكانا بمفردهما أثناء إقامتهما.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها مشاهدة بن وجنيفر معًا في فترة تزيد عن أسبوع، وترجع علاقتهما إلى قبل 19 عاما، حيث كانا مخطوبين في عام 2002 ولكنهما أجلا حفل زفافهما عام 2003 وانفصلا رسميًا في عام 2004.

وكانا قد شاركا معا في حفل في لوس أنجلوس، في 2 مايو، حيث قدمت جينيفر أداءا هناك، ونشرت جينيفر صورة خاصة بها مع توأمها البالغان من العمر 13 عامًا ماكس وإيمي ووالدتها جوادالوبي رودريديز ، على الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط متى وأين تم التقاط الصورة.

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جينيفر