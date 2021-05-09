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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جينيفر لوبيز تصطحب والدتها على مسرح حفل Vax Live

جينيفر لوبيز ووالدتها
جينيفر لوبيز ووالدتها على المسرح

اصطحبت المغنية والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز والدتها على مسرح حفل Vax Live قبل تقديم أغنيتها العاطفية Sweet Caroline التي تعبر عن علاقتهما وحياة والدتها وأهدتها لها بحسب عدد من المواقع الأجنبية. 

قدمت جينيفر لوبيز والدتها جوادالوبي رودريجيز بكلمات عاطفية، موضحة أنها لم تستطع قضاء إجازة عيد الميلاد معها بسبب وباء كورونا، لكنها الآن تلقت اللقاح وساعدتها على الخروج أمام الجمهور لتقديم أغنية نيل دياموند الكلاسيكية التي اعتادت غنائها لجي لو وهي صغيرة. 

عرض جينيفر لوبيز هو واحدا من سلسلة أحداث يشارك فيها عدد كبير من النجوم للوعي حول أهمية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وجمع التبرعات في سبيل تشجيع البحث العلمي وتقديم لقاحات أكثر فعالية ودقة، والتوزيع العادل للقاح.

تفاصيل حفل Vax Live

استضاف الحفل سيلينا جوميز، وشارك فيه بكلمات عدد كبير من المشاهير من بينهم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، شون بين، كريسي تيجان، بن أفليك.

وشهد الحفل أيضا كلمات وعي خاصة مقدمة من البابا فرانسيس، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، ونجم بوليوود أميتان بتشان. 

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حفلة Vax Live لإعادة توحيد العالم هي جزء من خطة عالمية لتدقيم عدد من الأحداث الفنية على مدار العام تستهتدف المساعدة في إنهاء الوباء، وأزمات الفقر والجوع، واستئناف التعلم في كل مكان وحماية الكوكب. 

جينيفر لوبيز Vax Live والدة جينيفر لوبيز الامير هاري البابا فرانسيس

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