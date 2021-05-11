تقام اليوم الثلاثاء 11-5-2021 عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي صراع صدارة الدوري الإسباني؛ يلعب فريق برشلونة مباراة قوية، اليوم، أمام فريق ليفانتي، ضمن منافسات المسابقة.



كما يلعب محترفنا المصري مصطفى محمد، رفقة فريق جالاتا سراي، ضد دينيزليسبور، ضمن منافسات الدوري التركي.



وتواجد المصري مصطفى محمد، في قائمة فريق جالاتا سراي؛ استعدادا للمباراة، رغم تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل خلال المباراة السابقة.



ونعرض لكم مواعيد مباريات اليوم 11-5-2021 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي



مانشستر يونايتد vs ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامتون vs كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium



الدوري الإسباني

أوساسونا vs قادش – الساعة السابعة مساء - قناة beIN Sports HD 3

إلتشي vs ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثامنة مساء - قناة beIN Sports HD 1

ليفانتي vs برشلونة – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

نابولي vs أودينيزي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 4 HD

الدوري التركي

جازي عنتاب vs تشايكور ريزا سبور – الساعة السابعة والنصف مساء

قاسم باشا vs أنقرة جوجو – الساعة السابعة والنصف مساء.

فنربخشة vs سيفاس سبور – الساعة السابعة والنصف مساء.

قونيا سبور vs طرابزون سبور – الساعة السابعة والنصف مساء.

بشكتاش vs فاتح قرا جمرك – الساعة السابعة والنصف مساء.

دينيزلي سبور vs جالاتا سراي – الساعة السابعة والنصف مساء.

يني ملطية سبور vs هاتاي سبور – الساعة السابعة والنصف مساء.

جينتشلاربيرليجي vs جوزتبه – الساعة السابعة والنصف مساء.

ألانيا سبور vs إيرزوروم سبور – الساعة السابعة والنصف مساء.

إسطنبول باشاك شهير vs قيصري سبور – الساعة السابعة والنصف مساء.