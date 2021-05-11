القانون يمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل بـ عيد الفطر..ومستحقات إضافية حال العمل..تفاصيل

إجازة عيد الفطر المبارك..

يترقب الملايين من العاملين بالقطاعين العام والخاص، وشرائح أخرى كبيرة في المجتمع، التعرف على موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2021.

موعد عيد الفطر 2021 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد ميلاد هلال شهر شــــوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويكون يوم الأربعـــاء 12/5/2021م هو المتمم لشهــــر رمضـــان 1442هـ وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1442هـ فلكيـــاً يوم الخميـــس13/5/2021م (عيد الفطر المبارك ).

موعد إجازة عيد الفطر 2021

يمنح جميع منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الفطر 2021 مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.

و وفقا لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة ، فإن إجازة عيد الفطر، حق قانوني وهي إجازة رسمية يحصل عليها العاملون بالحكومة والقطاع الخاص.

ونص القانون فى المادة 52 منه على أن :" للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .