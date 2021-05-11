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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجازة عيد الفطر المبارك..

القانون يمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل بـ عيد الفطر..ومستحقات إضافية حال العمل..تفاصيل

إجازة بأجر كامل ومستحقات
إجازة بأجر كامل ومستحقات إضافية حال العمل

يترقب الملايين من العاملين بالقطاعين العام والخاص، وشرائح أخرى كبيرة في المجتمع، التعرف على موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2021.

 

موعد عيد الفطر 2021 في مصر 

 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد ميلاد هلال شهر شــــوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويكون يوم الأربعـــاء 12/5/2021م هو المتمم لشهــــر رمضـــان 1442هـ  وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1442هـ  فلكيـــاً يوم الخميـــس13/5/2021م  (عيد الفطر المبارك ).

 

 

موعد إجازة عيد الفطر 2021 

 

يمنح جميع منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الفطر 2021 مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.

 

 

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موعد صلاة عيد الفطر 2021 ..تعرف عليه بالدقيقة أيا كانت مدينتك

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من الأربعاء إلى الأحد.. رئيس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الفطر.. فيديو

 

 

و وفقا لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم  12 لسنة 2003 ، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة ، فإن إجازة عيد الفطر، حق قانوني وهي إجازة رسمية يحصل عليها العاملون بالحكومة والقطاع الخاص.

 

ونص القانون فى المادة 52 منه على أن :" للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .

 

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