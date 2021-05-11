عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء قناتين جديدتين..الرئيس السيسي يستعرض مقترح لتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مقترحا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للإسماعيلية، لزيادة السفن العابرة لقناة السويس، بإنشاء قناتين جديدتين، تتمثلان في إنشاء قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات من الكيلو 122 لـ 132 كيلو ترقيم قناة السويس.

 

وكذلك توسعة قناة السويس من الكيلو 132 لـ 162 توسعة 40 مترا جهة الشرق، وتعميق من 166 قدما لـ 72 قدما، وبذلك إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو مترات لتحسين الملاحة لقناة السويس لزيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس ليصل مرور السفن 6 سفن في القناة بواقع 3 سفن في كل قناة.

 

وذلك  تحسين عبور السفن، ومنع تأثير الرياح والأمواج ومنع التيارات الملاحية لعدم التأثير على مؤخرة السفن، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.

السيسي يشهد من الإسماعيلية تسليم أول دفعة لسفن الصيد الحديثة للصيادين


 

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

اخبار قناة السويس اخبار الاسماعيلية اخبار المحافظات إيرادات قناة السويس الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

الإسماعيلية تشهد استنفارا أمنيا بالتزامن مع زيارة السيسي

تجارية الإسماعيلية تطالب التجار بالالتزام بقرارات الوزراء بخصوص مواعيد الغلق

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: إنجاز 60% من مشروع متحف قناة السويس تمهيدا لافتتاحه

تعمل خارج المياه الإقليمية.. السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مشروع مراكب الصيد

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا في عيد الفطر

دعم غير محدود .. أسامة ربيع لـ الرئيس السيسي : دمت لنا زعيمًا وطنيًا

ربيع: بتكلفة 40 مليون جنيه وطاقة 180 ألف متر تنفيذ محطة مياه الإسماعيلية

ما حكم إحياء ليلتي العيد؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه إجراءات لتأمين احتفالات عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

لصوص يعذبون أما ويقتلون طفلتها الرضيعة لسرقة قرطها الذهبي و٢٠ جنيها بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ