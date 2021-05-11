ربيع: بتكلفة 40 مليون جنيه وطاقة 180 ألف متر تنفيذ محطة مياه الإسماعيلية

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع محطة مياه الإسماعيلية بطاقة 180 ألف متر مكعب بتكلفة 400 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر 2022، بعد إضافة انتاجية هذه المحطة إلى محطة المياه الرئيسية، مما يغطي احتياجات مدينة الإسماعيلية لعام 2037.

وأضاف "رئيس هيئة قناة السويس"، خلال مؤتمر صحفي لافتتاح عدد من المشروعات لتطوير قناة السويس، أن متحف قناة السويس يأتي بالعديد من الأعمال تمهيدا لافتتاحها، حيث وصلت نسبة الانجاز في هذا المشروع إلى 60%.

وأكد، أنه تم بناء استاد قناة السويس الدولي على مساحة تصل إلى 80 ألف متر مربع بسعة 22 ألف متفرج، ويحتوي على لوحتين الكترونتين، و 3 مهابط طائرات، وأماكن انتظار بطاقة استيعابية 600 سيارة، و 8 بوابات لدخول الجماهير.

وأشار، إلى أن مشروع محطة مياه الاسماعيلية بطاقة 180 ألف متر مكعب بتكلفة 400 مليون جنية، والمقرر الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر 2022، بعد إضافة انتاجية هذه المحطة إلى محطة المياه الرئيسية، مما يغطي احتياجات مدينة الإسماعيلية لعام 2037.