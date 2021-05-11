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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. ننشر القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية |صور

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية للمتقدمين لرئاسة 8 جامعات حكومية، علي أن يبدأ الجدول الزمني للمقابلات مع المرشحين في 11 مايو، وذلك بعد أن تم فتح باب الطعون اليوم 4 و5 مايو، ومن المقرر أن يتم تسليم جميع أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين.

 

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات اسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف".

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المجلس الأعلى للجامعات يفتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات

 

وأكد المجلس صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

 

وينشر موقع صدى البلد، موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة 8 جامعات بعد إعلان القوائم المبدئية للمرشحين:

- جامعة بنى سويف من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة القاهرة: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة بنها من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة دمياط من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة السويس من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة حلوان، من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة قناة السويس من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة سوهاج من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

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المجلس الاعلى للجامعات القائمة النهائية للمتقدمين اسماء المرشحين وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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