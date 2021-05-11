سوبارو تعلن انطلاق OUTBACK صاحبة اداء الـ SUV .. صور

تعتبر شركة سوبارو واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات اليابانية في العالم، و التي تتخذ شعار مجموعة النجوم اللامعة، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1953، و خلال هذه الفترة قدم العملاق الياباني العديد من الاصدارات داخل الاسواق العالمية للسيارات، و التي تنوعت بين الناحية الفنية و التصميم الخارجي، و التجهيزات الداخلية أيضًا.

وتعد النسخة OUTBACK هي أحدث الإصدارات التي أطلقتها سوبارو بإطلالة الجيل الجديد، و التي تنتمي إلى فئة الكومبي بمفهوم الجيل السادس، فهي تعتمد من الخارج على مصابيح امامية اكثر عدوانية، و شبكات ثنائية المقاطع تظهر باللون الفضي والأسود، مع مصابيح ضباب دائرية الشكل.

وتعتمد السيارة سوبارو OUTBACK على عجلات رياضية، ترتكز وسط جنوط معدنية أنيقة، مع أقواس نصف دائرية تزين أعلى منطقة العجلات، و عتبات جانبية بارزة نسبيًا، بالاضافة إلى أقطاب ثنائية مثبتة على سقف السيارة.

تعمل السيارة بمنظومة الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك بوكسر يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، مع 252 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 193 كم/ساعة.

و تتسارع OUTBACK من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 10.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 8.6 لتر عندما تخوص مسافات تقدر بـ 100 كم.

وتقدم السيارة عبر باقة من التجهيزات الداخلية والتي تشمل شاشة عرض الوسائط و انظمة الملاحة، و مقود حركة متعدد الوظائف، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، و تكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب أنظمة الأمن و السلامة و برامج المكابح المتطورة.