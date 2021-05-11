الكاظمي يؤكد أهمية تطوير العلاقات العراقية السعودية و التعاون الأمني في الحرب على فلول داعش

خلال لقائه بن سلمان

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم ، الثلاثاء، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزارء العراقي ، فقد أكد الكاظمي خلال اللقاء، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش الإرهابية".

وشدد الكاظمي علي أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الاستثمارات السعودية في العراق الى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى"،مبينا ان المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية تشهد خطوات مثمرة، بما يصبّ في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها".

وبين انه اصدر توجيهاته الى القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضروة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي.

كما اشار البيان إلي ن الأمير خالد بن سلمان نقل تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى الكاظمي، وتطلعه الى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد، مبينا توجيهات الملك الى جميع أجهزة المملكة بالإنفتاح على العراق وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات".