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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أصبحت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.. إيثيريوم تتخطى 4 آلاف دولار

عملة إيثيريوم المشفرة
عملة إيثيريوم المشفرة تتخطى 4000 دولار

فى ارتفاع قياسي للمرة الأولى، أصبحت عملة Ethereum إيثيريوم المشفرة ثانى أكبر عملة مشفرة في العالم حيث تخطت 4000 دولار أمريكى، وذلك بعد عملة بيتكوين Bitcoin التى بدأت فى التراجع مؤخرا. 


وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن عملة إيثيريوم المشفرة  قفزت بشكل كبير للغاية حيث أصبحت قيمتها السوقية تبلغ أكثر من 483 مليار دولار، بارتفاع 8.1 % للسهم الواحد، وذلك فى وقت قياسي للغاية مقارنة ببيتكوين. 

 

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وانخفضت بيتكوين بأكثر من 2٪ في أبريل الماضى ، بينما ارتفعت إيثيريوم  بأكثر من 40٪، حيث تبلغ قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل حاليًا حوالي 2.5 تريليون دولار ، وفقًا لـ CoinMarketCap ، على خلفية الاهتمام المتزايد بها.


وشهدت عملة إيثيريوم المشفرة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضى ، حيث كان قد تجاوز سعرها 3000 دولار أمريكى، مع توقعات لتحقيقها 5000 دولار فى وقت قليل للغاية، وذلك بعد انفصالها عن سعر البيتكوين.


وأدى تراجع بيتكوين خلال الأسابيع القليلة الماضية- قبل أن يتم انقاذها مرة أخرى من قبل إيلون ماسك - إلى ارتفاع ملحوظ فى أسعار عدد من العملات المشفرة الأخرى مثل إيثيريوم التى يتوقع المحللون أن تنافس مع  بيتكوين خلال وقت قصير. 
 

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