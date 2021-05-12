صفارات إنذار في القدس بعد سلسلة صواريخ من قطاع غزة..فيديو



عرضت قناه روسيا اليوم فيديو لصواريخ غزة التي طالت مستوطنات في القدس وبيت شيمش حيث أن خدمات الطوارئ الإسرائيلية هرعت بعد قصف صاروخي لـ"حماس" استهدفت مستوطنات بالقدس .

واضاف الفيديو أن صفارات الإنذار اطلقت بالمدينة وسط انفجار أولي لـ7 صواريخ حسب الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تحدثت عن استهداف قطاع غزة بالغارات الجوية عقب اطلاق "حماس" صواريخها علي القدس .

والجدير بالذكر أن هيئة البث الإسرائيلية "كان" ذكرت اليوم الثلاثاء، أن صفارات الإنذار دوت جمع أنحاء إسرائيل في محيط مطار بن جوريون بتل أبيب، ومن أشدود جنوبا إلى حيفا شمالا.

وقالت الهيئة، إن إسرائيل علقت جميع الرحلات بمطار بن جوريون في تل أبيب وسط إطلاق صواريخ من غزة.