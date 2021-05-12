فوائد صحية لتناول ملعقة من الكركم يوميا .. تعرفي عليها



فوائد صحية لتناول ملعقة يوميا من الكركم لصحتك فهو من أفضل التوابل لتقليل الالتهابات ومرض السكرى إليك ابرز فوائد تناول ملعقة من الكركم لأطباق طعامك بقدمها موقع هيلث لاين

مضاد التهاب:

أظهرت الأبحاث أن الكركمين فعال للغاية في تقليل الالتهاب

مضاد قوي للأكسدة:

يعتبر الكركمين أيضًا مضادًا قويًا للأكسدة وبالتالي يحمي الجسم من الجذور الحرة ، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

يؤخر مرض السكري:

يؤخر الكركمين الموجود في الكركم ظهور مرض السكري وبالتالي يكون له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم .

تقوية المناعة :

يعزز الكركم مستويات المناعة. تحمينا خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات من مجموعة متنوعة من الالتهابات.

يوصي العديد من الأطباء بشدة بتناول ملعقة صغيرة مليئة بالكركم في كوب من الحليب الدافئ يوميًا للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب :

الخاصية المضادة للأكسدة في الكركمين الموجودة في الكركم قد تمنع أمراض القلب ومضاعفات القلب والأوعية الدموية السكري.

يقلل الكركمين أيضًا من مستويات الكوليسترول في الدم ويحمي من التغيرات المرضية التي تحدث مع تصلب الشرايين.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان :



يتداخل الكركمين مع نمو وتطور الخلايا السرطانية ويمنع انتشارها على أدنى مستوى جزيئي. وبالتالي ، فإنه يقلل بشكل فعال من خطر حدوث نمو سرطاني جديد.