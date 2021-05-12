معنديش حاجة أخبيها.. نجوى فؤاد ترفض عمل سيرتها الذاتية لسبب مفاجئ ..فيديو

نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها طلب منها أن يتم السيرة الذاتية الخاصة بها في عمل مسلسل و لكنها رفضت ذلك ، مضيفةً أنها لن تقبل بهذا لأن حياتها الشخصية يوجد أشياء فيها تحب الاحتفاظ بها لنفسها و لا تفضل الإعلان عنها، موضحةً قائلة: الفلوس مش كل حاجة.

وأضافت "نجوى فؤاد" خلال لقائها برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" ، أن يوجد مواقف مهمة جداً و عديدة الناس كلها تعرفها عني و كل حياتي معروفة للجمهور و معنديش حاجة أخبيها، مؤكدةً أن ليس بالضرورة معرفة الناس كل تفاصيلي .

وأوضحت أنها في سن الـ 13 سنة ذهبت من الإسكندرية إلى القاهرة لأعمل في القاهرة تليفونيست ، و بالفعل اشتغلت عند عرابي وكيل الفنانين "تليفونيست" بـ 5 جنيهات في الشهر.