فلسطين قضية إنسانية .. إليسا توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

وجهت الفنانة إليسا رسالة لـ جمهورها ، من خلال نشرها تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت إليسا “ الساكت عن الحق شيطان أخرس!!! #فلسطين_قضية_إنسانية ”.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد 28 شخصًا من بينهم 10 أطفال وسيدة، و152 مصابًا، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي تجدد بشكل عنيف شمال قطاع غزة، بمشاركة زوارق الاحتلال الحربية المتواجدة قبالة سواحل القطاع في الهجمات.