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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة العيد وكيفية أدائها ومواعيدها في مصر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز صلاة العيد في البيت لمن خاف الاجتماع في وقت الوباء والظرف العام؟”.

صلاة العيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال، قائلا: إن صلاة العيد سنة مؤكدة، فإذا ذهب الإنسان إلى المسجد وصلاها مع أخذ الاحتياطات كان بها، وإذا أراد أن يبقى فى بيته ويصليها به؛ لا حرج في ذلك.
 

وأضاف محمود شلبي خلال برنامج “سؤال وجواب” من دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للإنسان أن يصلي العيد في بيته ولا حرج في ذلك، منفردا أو مع أهل بيته، لا يوجد أى إشكال.
 

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأفضل أن يصليها جماعة مع أهل بيته إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر يمكن أن يصليها منفردا بهيئتها المعروفة.
 

موعد صلاة العيد في محافظات مصر 2021

حكم صلاة العيد في البيت لمن خاف الاجتماع وقت الوباء؟ الإفتاء توضح

موعد صلاة العيد 

موعد صلاة العيد، يحين موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة في الساعة 05:28 دقيقة، والإسكندرية في الساعة 05:31 دقيقة، وبورسعيد في الساعة 05:21 دقيقة، والسويس في الساعة 05:23 دقيقة.


ويحين موعد صلاة العيد في مصر في مدينة العريش في الساعة 05:16 دقيقة، والطور في الساعة 05:22 دقيقة، ودمنهور في الساعة 05:29 دقيقة، وطنطا في الساعة 05:27 دقيقة، والمنصورة في الساعة 05:25 دقيقة، والزقازيق في الساعة 05:25 دقيقة.
 

موعد صلاة العيد 


يحين موعد صلاة العيد في مدينة شلاتين في الساعة 05:22 دقيقة، وفي مدينة سيدي براني، في الساعة 05:46 دقيقة، ومدينة الضبعة في الساعة 05:37 دقيقة، ومدينة العلمين في الساعة 05:35 دقيقة، وواحة سيوة في الساعة 05:52 دقيقة، ومدينة الداخلة في الساعة 05:45 دقيقة، ومدينة الفرافرة في الساعة 05:46 دقيقة، ومدينة المحلة الكبرى في الساعة 05:27 دقيقة.
 

أول أيام العيد 2021
 

أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ ، وأن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1442 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2021 -1442 هجرية  يوم 13 مايو لعام 2021 ميلادية.
 

وقالت دار الافتاء، إنها استطلعت هلال شهر شوال لعام 1442 هـ، بعد غروب شمس أمس الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1442 هجرية، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام 2021 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وهو أول يوم العيد 2021.
 

كيفية صلاة العيد في مصر
 

صلاة العيد أنها ركعتان تُجزأ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، وأن هذا أقلها، والأكمل في صفتها: أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.وروي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ». 

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