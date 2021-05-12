جيهان قمري تدعو لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز .. شاهد

دعت الفنانة جيهان قمري للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بـ فيروس كورونا ، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام .

وكتبت وفاء قمري “ربنا يشفيكم وترجعولنا بالسلامة وترجع الضحكة لقلوبنا برجعكم لينا بصحه وسلامة .. أجمل أيامي قضيتها معاكم شفت الخير والحب والسعادة بينكم.. يارب يارب احفظه ونجيهم يارب وابعد عنهم كل شر يارب يارب ”.

يذكر أن عادل عزوز عضو نقابة المهن التمثيلية قد نفى ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنان سمير غانم.

وقال عادل عزوز فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن كل ما يتردد عن وفاة الفنان القدير سمير غانم غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

وأضاف عادل عزوز أن الفنان سمير غانم مازال على نفس الحالة التى دخل بها المستشفى والفنانة دلال عبد العزيز وليس هناك أى تطورات جديدة فى حالتهما الصحية.