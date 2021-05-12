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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جيهان قمري تدعو لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز .. شاهد

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

دعت الفنانة جيهان قمري للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بـ فيروس كورونا ،  وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام . 

 

وكتبت وفاء قمري “ربنا يشفيكم وترجعولنا بالسلامة وترجع الضحكة لقلوبنا برجعكم لينا بصحه وسلامة .. أجمل أيامي قضيتها معاكم شفت الخير والحب والسعادة بينكم.. يارب يارب احفظه ونجيهم يارب وابعد عنهم كل شر يارب يارب ”.

 

يذكر أن عادل عزوز عضو نقابة المهن التمثيلية قد نفى ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنان سمير غانم.

 

وقال عادل عزوز فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن كل ما يتردد عن وفاة الفنان القدير سمير غانم غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

 

وأضاف عادل عزوز أن الفنان سمير غانم مازال على نفس الحالة التى دخل بها المستشفى والفنانة دلال عبد العزيز وليس هناك أى تطورات جديدة فى حالتهما الصحية.

سمير غانم فيروس كورونا نقابة المهن التمثيلية دلال عبد العزيز سمير غانم ودلال عبد العزيز المهن التمثيلية الفنان سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز عادل عزوز

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