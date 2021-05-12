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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي مجددًا

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على تل أبيب

جددت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الغلاف.

وسمعت صافرات الإنذار تدوي مجددًا في تل أبيب وعسقلان وحولون وقرب مدينة الرملة المحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، شن هجوما صاروخيا بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت.

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وقالت الفصائل الفلسطينية إن الضربة الصاروخية تجاه تل أبيب والبلدات الإسرائيلية تأتي ردا على استهداف الأبراج السكنية في غزة.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.

فيما ردت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.

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