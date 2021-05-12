بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويقام مران صن داونز الأخير على ستاد الأهلي we السلام، بحضور وسائل الإعلام، طبقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني.



ويدير المباراة، طاقم تحكيم بقيادة ماجيت ندياي، ويعاونه الثنائي الحاج مالك سامبا، وجبريل كامارا، وحكم رابع عيسى سي، ومراقب الفاتح أبو بكر من السودان.