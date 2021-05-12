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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

صن داونز
صن داونز

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

ويقام مران صن داونز الأخير على ستاد الأهلي we السلام، بحضور وسائل الإعلام، طبقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني.


ويدير المباراة، طاقم تحكيم بقيادة ماجيت ندياي، ويعاونه الثنائي الحاج مالك سامبا، وجبريل كامارا، وحكم رابع عيسى سي، ومراقب الفاتح أبو بكر من السودان.

الأهلى صن داونز مطار القاهرة الدولي دوري ابطال افريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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