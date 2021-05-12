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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال : إطلاق 850 صاروخًا من غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال يعلن
جيش الاحتلال يعلن إطلاق 850 صاروخًا من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق أكثر من 850 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حتى الآن، في أحدث حلقات التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ أيام.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق 850 صاروخًا نحو إسرائيل من قطاع غزة، زاعما سقوط 200 منها داخل القطاع.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.

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فيما ردت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.

كما شن الطيران الإسرائيلي، غارات جوية واسعة على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية، ومقرات أمنية وشرطية.

وذكرت وزارة الداخلية في غزة أن لقصف الإسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، وعدد من منازل المواطنين، وشقق في عمارة سكنية، كما طال القصف عدداً من مواقع المقـاومة، والشوارع والبنى التحتية.

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