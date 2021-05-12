غارات إسرائيلية على غزة تدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس.. شاهد

شن الطيران الإسرائيلي، غارات جوية واسعة على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية، ومقرات أمنية وشرطية.



وأسفر القصف الإسرائيلي الأخير، عن تدمير المقر الرئيسي لشرطة حركة حماس، والمعروف باسم "الجوازات" في غزة.



ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو، تُبين الغارات الجوية العنيفة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة.





وأشارت وكالة "شهاب" المحلية، إلى أن القصف الإسرائيلي طال أيضا الجامعة الإسلامية بغزة، ولم تتضح طبيعته بعد، كما استهدف الاحتلال شقتين في برج السوسي بشارع الصناعة بمدينة غزة.



#فيديو غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل على مقر قيادة الشرطة (الجوازات) بغزة pic.twitter.com/NqMsvDwX3x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021



وأوضحت أن الاحتلال شن حوالي 20 غارة جوية على عدة أهداف في خان يونس جنوب قطاع غزة.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منازل لكبار المسؤولين في حركة حماس خلال الضربات الجوية الأخيرة في غزة.



غارات جوية عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية قبل قليل على قطاع غزة. pic.twitter.com/uCvsoTdFm2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021



وقصف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.



#فيديو غارات اسرائيلية عنيفة طالت مواقع عدة في خانيونس، قبل قليل pic.twitter.com/Pq2zaziam0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021



فيما ردت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.