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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات إسرائيلية على غزة تدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس.. شاهد

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على قطاع غزة تدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس

شن الطيران الإسرائيلي، غارات جوية واسعة على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية، ومقرات أمنية وشرطية.
 

وأسفر القصف الإسرائيلي الأخير، عن تدمير المقر الرئيسي لشرطة حركة حماس، والمعروف باسم "الجوازات" في غزة.
 

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو، تُبين الغارات الجوية العنيفة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة.
 

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وأشارت وكالة "شهاب" المحلية، إلى أن القصف الإسرائيلي طال أيضا الجامعة الإسلامية بغزة، ولم تتضح طبيعته بعد، كما استهدف الاحتلال شقتين في برج السوسي بشارع الصناعة بمدينة غزة.
 


وأوضحت أن الاحتلال شن حوالي 20 غارة جوية على عدة أهداف في خان يونس جنوب قطاع غزة.
 

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منازل لكبار المسؤولين في حركة حماس خلال الضربات الجوية الأخيرة في غزة.
 


وقصف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.
 


فيما ردت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.

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