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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تستهدف سيارة عسكرية للاحتلال بصاروخ كورنيت

القسام تستهدف سيارة
القسام تستهدف سيارة عسكرية للاحتلال بصاروخ كورنيت

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه من طراز "كورنيت".

وعلي الجانب الأخر أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية منذ قليل وجود 3 إصابات على الأقل في حادثة إطلاق قذيفة مضادة للدروع من شمال قطاع غزة .

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه شمال غزة.

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وأكدت قناة كان العبرية ان 3 إصابات في حادثة الصاروخ المضاد للدروع 2 منها خطيرة جدا والثالث خطيرة.

ونقلت "يديعوت" عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة، باتجاه "نتنيف هعسراه"، والتفاصيل قيد الفحص.

القسام غزة إسرائيل حماس تل أبيب

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