ضبط 8537 شيشة وتحرير 7257 محضر كمامة و943 مخالفة وغلق 811 مقهي بالقليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، ومتابعة المطاعم والأسواق؛ للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أقرأ أيضا:

محافظ القليوبية: غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه و ورديات عمل24 ساعة



وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات؛ للحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات، ومنع الاختلاط، والحرص على ترك مسافة بين المواطنين؛ للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان إن الحملات التى شنها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت حتى الآن عن ضبط 8537 شيشه وتحرير 7257 محضر عدم ارتداء كمامه و943 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 811 مقهي مخالف.



وطالب المحافظ، المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على سلامتهم، ولعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن المحافظة ستطبق- بمنتهى الحزم- الغرامات الفورية على المخالفين.



من ناحية أخرى تابع محافظ القليوبية الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن القليوبية تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية حيث قام المحافظ بمتابعة الحملة المكبرة بمدينة بنها وطوخ.



بدأ المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وأبور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد، كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، مكلفا خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية علي المحلات للتأكد من إلتزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.



وتابع المحافظ الجولة بمدينة طوخ حيث تم غلق وتشميع محل أحذية لمخالفته الإجراءات الاحترازية وعدمه التزامه بالمواعيد المحددة للغلق وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها الي النيابة.



كما تابع الإجراءات الاحترازية بمدن واحياء المحافظة بحضور نائبي المحافظ ورؤساء المدن والاحياء، مشيرا الى إنه تم تحرير 270 مخالفة عدم ارتداء كمامة للأفراد والمنشآت بجميع مدن واحياء المحافظة، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.