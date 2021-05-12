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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات موسعة لمتابعة غلق المحال التجارية والمقاهى فى القليوبية

حملات بالقليوبية
حملات بالقليوبية

واصلت الاجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية من حملاتها على المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات لمتابعة قرارات الغلق وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد.

 

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ففى شبرا الخيمة قامت حملة بحي شرق شبرا الخيمة أسفرت عن  تحرير 96 محضر عدم ارتداء كمامه، وغلق 13 كافية، وتحرير 18 محضر إشغال، ومصادرة 84 شيشة، بشارع 15 مايو التابع للحي.


كما تم تحرير 23 محضر لمخالفه قرارات رئيس الوزراء بشأن الالتزام بمواعيد الغلق، و تطهير 6 شوارع ومكتب الامن الصناعي ومكتب التأمينات وديوان عام الحى في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.


من جانبه قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة  مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة الخصوص، رافقة خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص،وشملت الحملة المرور على الأسواق والمقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية للتأكد من تطبيق قرارات الإغلاق المقررة.


وأسفرت الحملة عن غلق 11 محلا تجاريا ومطعما ومصنع وسايبر مخالفين وتحرير 9 محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة ورفع الاشغالات بالطرق والميادين.


كما تابع نائب المحافظ أعمال رفع التراكمات والمخلفات  مؤكدا على استمرار العمل طوال الأيام القادمة وخلال أيام عيد الفطر مع المتابعة الميدانية واستمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


وفى مدينة الخانكة تم تنفيذ حملة اسفرت الحملة عن تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامه لمخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


من جانبه اكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اتخاذ عددا من الإجراءات لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.


وشدد المحافظ علي غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والإلتزام الكامل بمختلف الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.


وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك  خاصة في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا ،لافتآ أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى إتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.


وأوضح أنه تم توجيه مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وخاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض لضمان انتظام تقديم الخدمة الصحية  وأوجه الرعاية الصحية للمرضى علي مستوى المحافظة بشكل جيد ، مشيدا بالجهود التي تبذلونها الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية وأجود الخدمات للمرضى حتى تمام الشفاء.


وكلف محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بتنظيم حملات مشتركة تضم مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية ، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعي.

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